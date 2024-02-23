شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يراجع مباريات سوبر سبورت في الكونفدرالية قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بالمباريات السابقة لفريق سوبر سبورت بكأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك لاستكشاف الفريق الجنوب أفريقي.

ويحل فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق سوبر سبورت الجنوب افريقي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر وجنوب أفريقيا، على ستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب افريقية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعبا:

حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق

خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه.

خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل

خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.

يذكر أن هيثم عرابي المدير التنفيذي للفريق قد سبق البعثة الثلاثاء، إلى جنوب أفريقيا، فيما يرافق البعثة أيمن منصور عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وهشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.