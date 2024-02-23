شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لا يعرف الفوز في 2024 بدورى nile قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، من تراجع النتائج في بطولة دورى Nile منذ بداية عام 2024، حيث خاض مباراتين في البطولة لم يعرف تحقيق الفوز خلالهما مما أدى إلى تراجع ترتيب الفريق.

وفشل فريق سيراميكا في تحقيق أي فوز في بطولة الدورى، على الرغم من نتائجه المميزة في كأس رابطة الأندية المحترفة التى وصل إلى المباراة النهائية للموسم الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب في الموسم الماضى.

وتلقى فريق سيراميكا الهزيمة من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في الوقت القاتل مع الجونة بهدف لمثله، ويعود آخر فوز حققه فريق سيراميكا في الدورى إلى 5 ديسمبر الماضى عندما فاز على إنبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، ثم التعادل مع فيوتشر بهدف لمثله في نفس الشهر.

واستقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على إجراء بعض التغييرات على تشكيل سيراميكا أمام بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى nile المقرر لها الأحد المقبل.

وقرر أيمن الرمادى الدفع بالمغربى أحمد بلحاج في التشكيل الأساسى بدلا من الجزائرى أحمد القندوسى الموقوف بعد الطرد أمام الجونة، بالإضافة إلى إعادة رجب نبيل لخط الدفاع بجوار أحمد رمضان بيكهام، بعد عودته من الإيقاف.

ويدرس أيمن الرمادى الدفع بمروان عثمان أساسيا بعد الظهور بشكل لافت في الدقائق الأخيرة، بدلا من النيجيري جون إيبوكا إلا أنه لم يستقر حتى الآن على هذه الخطوة، بينما يغيب أحمد ياسر ريان للإيقاف.

ويغيب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا للإيقاف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلى وغاب على إثرها أمام الجونة وسيغيب عن بلدية المحلة، فيما حصل الجزائرى أحمد القندوسى على كارت أحمر أمام الجونة فبالتالى سيغيب مباراتين على الأقل.