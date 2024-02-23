تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة ميدياما الغاني على ملعب الأخير، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

يخوض المارد الأحمر اللقاء من أجل تحقيق الانتصار وعدم الدخول في حسابات معقدة بشأن التأهل من دور المجموعات في المعترك القاري، ويعتلي المارد الأحمر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراة واحدة وتعادل في ثلاثة أخرين.

توقيت مباراة الأهلي وميدياما:

تبدأ مباراة الأهلي وميدياما مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 6 ويتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة ميدياما:

في حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

في الدفاع: على معلول ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم.

في خط الوسط: أمام عاشور وعمرو السولية وأكرم توفيق وحسين الشحات وبيرسي تاو.

وفي الهجوم: وسام بن علي.