عبدالناصر زيدان: الأهلي كان معرض للموت بسبب أزمة الطائرة.. والكاف يعاند الأندية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم الإعلامي عبدالناصر زيدان، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ذلك بعد عدم تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

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وسيلاقي الأهلي نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة، في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه «ملعب الشمس»، والمذاع عبر «قناة الشمس»، إن عدم تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني في أبطال إفريقيا، كارثة بكل المقاييس بعد كل الأزمات التي واجهة بعثة القلعة الحمراء.



وأضاف، كان لابد من «كاف» تأجيل المباراة بسبب الظروف القهرية والخارج عن الإرادة لبعثة الأهلي، والتي كانت معرضة للموت في أي لحظة بعد أزمة الطائرة واصطدامها في مطار أكرا.

وأكمل، السويسري كولر المدير الفني للأهلي، قلق بشدة بسبب ما حدث من إرهاق ورعب للاعبين، بعد ما حدث رحلة القاهرة لـ غانا.