شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة ويندي سيتي للاسكواش بـ5 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الجمعة، منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، التى تستضيفها شيكاغو الأمريكية خلال الفترة بين 21 إلى 28 فبراير الجارى، بمجموع جوائز مادية تصل إلى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ومن المقرر أن تستمر المباريات حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وكان 14 لاعباً ولاعبة من مصر قد نجحوا في التأهل لهذا الدور، بواقع 7 لاعبين بمنافسات الرجال، و7 لاعبات بمنافسات السيدات.



وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي: وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

علي فرج والمكسيكي ليونيل كاردينس

كريم عبد الجواد والكولومبي ميجيل رودريجيز

مازن هشام وفارس الدسوقي

محمد الشربيني والإنجليزي محمد الشوربجي

نور الشربيني وفريدة محمد

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ38 على التوالي ورقم 196 فى تاريخه.

وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ25 على التوالي والـ 235 في تاريخها، بينما عادت هانيا الحمامي للوصافة، وتراجعت نوران جوهر للمركز الثالث، وتقدمت أمينة عرفي للمركز الـ 12.