شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الأهلي برئاسة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، غانا مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، وتتوجه بعثة الأهلي من استاد بابا يارا إلى مطار كوماسي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة ميدياما، للبدء في رحلة العودة إلى القاهرة.

ويلتقي الأهلي مع ميدياما في الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت غانا ــ السادسة بتوقيت القاهرة ــ ضمن منافسات الجولة الخامسة - قبل الأخيرة - بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بعد تعادله الأخير أمام شباب بلوزداد في المباراة التي أقيمت بالجزائر.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحفية تونسية أن محمد علي بن رمضان لاعب فريق فرينكفاروزي المجري دخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

ووفقًا لموقع "كورة 24" التونسي، فإن النادي الأهلي رفع عرضه لضم محمد علي بن رمضان إلى 3 ملايين دولار دون ذكر تفاصيل التعاقد بين الطرفين.

وفشل محمد علي بن رمضان بسبب تكرار الإصابة وظروف أخرى في التواجد بتشكيلة الفريق المجري الأساسية ما يجعله يبحث عن تحد جديد.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي الأهلي حصلت على موافقة اللاعب التونسي للانضمام إلى صفوفه بداية من الصيف القادم حسبما ذكرت مصادر مقربة من اللاعب.