شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وميدياما الغانى اليوم الجمعة فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى اليوم الجمعة لمواجهة ميدياما الغانى ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصرى للأبطال، والتى أقيمت مؤخراً فى دولة الإمارات وتوج الأهلى بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.



موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال موعد مباراة الأهلى أمام ميدياما الغانى بدورى الأبطال

يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.



مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.



مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.



مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا

فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخسر من الاهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد.



الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة الأهلي أكثر الأندية تحقيقا للبطولة

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية. ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الأندية تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.