شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلى قبل مواجهة ميدياما الغانى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذى واجه صعوبات فى رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 6 نقاط



2- شباب بلوزداد 5 نقاط



3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط



4- ميدياما الغاني 4 نقاط

حافظ الأهلى على سجله خاليا من الهزائم فى دورى أبطال أفريقيا منذ الهزيمة من صن داونز الجنوب أفريقيا فى دور المجموعات الموسم الماضى وتحديدا فى 11 مارس 2023 والتى انتهت بهزيمة الأحمر 5/ 2، ومنذ ذلك الوقت لم يعرف الهزيمة.

لعب الأهلى منذ ذلك التاريخ 14 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا.

فاز خلالها فى 9 مباريات.

تعادل فى 5 لقاءات ولم يتذوق طعم الهزيمة.

سجل 27 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط.