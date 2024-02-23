شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يتوج بالسوبر الأفريقى على حساب ليوبار الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 23 فبراير 2013 توج النادى الأهلى بطلاً للسوبر الأفريقى للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليوبار الكونغولى خلال المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب فى الإسكندرية بهدفين مقابل هدف، وقدم الأهلى تحت قيادة حسام البدرى وقتها مباراة قوية وأضاع العديد من الأهداف بالشوط الأول، وتمكن الثنائى رامى ربيعة ومحمد بركات من إحراز هدفى الفوز فى الدقيقتين 56 و70، فى حين أحرز هدف ليوبار الوحيد رودى فى الدقيقة 79.

خاض المارد الأحمر المباراة بصفته بطل دورى أبطال أفريقيا 2012، فيما كان ليوبار الكونغولى بطلا للكونفدرالية 2012.

وخاض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلا من: شريف إكرامى – وائل جمعة – شريف عبد الفضيل – أحمد شديد قناوى – رامى ربيعة – محمد نجيب – حسام عاشور – محمد بركات “سعد سمير” – عبدالله السعيد – أحمد عبد الظاهر “عماد متعب” – السيد حمدى "محمود تريزيجيه".

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".