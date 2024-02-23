شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات فردي الرجال فى كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم، الجمعة، منافسات فردي الرجال ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وانطلقت المنافسات في التاسعة صباحًا على صعيد الرجال وتشهد إقامة منافسات دور المجموعات والأدوار التمهيدية بمشاركة 225 لاعباً، على أن يتم إقامة الأدوار الإقصائية بداية من دور الـ64 الرئيسي وحتى المباراة النهائية، غدًا السبت.

ويمثل مصر اليوم على صعيد الرجال كل من: "علاء الدين أبو القاسم، محمد عصام، عبد الرحمن طلبة، عبد الرحمن حافور، صالح صالح، سيف الغايش، أحمد هنداوي، مصطفى طاحون، كريم عاصم، يحيى مادي، أيمن الغايش، يوسف فودة، محمد بهي الدين، يامن السيد، آدم أحمد، عمر صالح، عمرو هنداوي، مهند العسال، أنس ثروت، عمرو المعاملي، علي صالح، صهيل نوار، عبد الرحمن عباس، محمد حسن، عمر يوسف، محمد خالد".

وتأهل لاعب المنتخب الوطني محمد حمزة للعب في الدور الرئيسي مباشرةً لاحتلاله المركز الثالث في تصنيف البطولة حيث يتأهل أول ١٦ لاعب في تصنيف البطولة مباشرةً لدور ال 64 الرئيسي.

وافتتحت البطولة أمس بالأدوار التمهيدية لفردي السيدات فيما تستكمل الادوار الرئيسية والنهائية غداً السبت.



كأس العالم للسلاح



كأس العالم لسلاح الشيش



منافسات كأس العالم

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية حيث يرأس البطولة أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري