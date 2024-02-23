شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الأهلي فى غانا قبل مواجهة ميدياما اليوم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للأهلي برنامج الفريق قبل مباراة ميدياما التى تنطلق فى السادسة مساء بتوقيت القاهرة باستاد بابا يارا، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار فى التاسعة والنصف صباحاً، ثم تؤدى البعثة صلاة ظهر الجمعة داخل فندق الإقامة، قبل أن يتناول لاعبو الفريق وجبة الغداء.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين فى الثانية إلا الربع، قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة إلى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي والوحيد أمس باستاد بابا يارا، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للقواعد المتبعة في البطولة. وأدى لاعبو الفريق فقرة إحماء في بداية المران، قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

وجاءت المصاعب التي واجهت بعثة الأهلي بدءا من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت فى تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب فى عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولو الأهلي والسافرة المصرية بغانا فى حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

وتعرضت الطائرة التى نقلت بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التي كانت مسئولو عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران قبل أن يطلب مسئولو النادي الأهلي رحلة طيران جديدة من القاهرة لنقل البعثة من مدينة أكر إلى مدينة كوماسي التي ستقام بها المباراة.

وعكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز لاعبيه نفسيا استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني، حيث يرغب كولر في تجهيز لاعبيه نفسياً وفنيا قبل مباراة ميدياما، وإبعاد اللاعبين عن حالة التشتت التي انتابتهم بعد أزمة تعطل الطائرة، والاضطرار للإقامة في مدينة أكرا الغانية، والتي تبعد مسافة 250 كم عن مدينة كوماسي، التي تستضيف المباراة.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية على هامش التدريبات الماضية من أجل تطبيقها في مباراة اليوم المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية ، ويرغب المارد الأحمر في إنهاء سلسلة التعادلات في دور المجموعات بالفوز على بطل غانا وحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.

على جانب آخر، استعد فريق ميدياما جيدا قلب خوض لقاء اليوم من خلال خوض تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لاسيما بعدما رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.