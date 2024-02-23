من أجل حسم التأهل.. الأهلي يواجه ميدياما الغاني في دوري أبطال إفريقيا اليوم.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات في رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

ويدخل الأهلي مواجهة اليوم متصدرا جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط، يليه شباب بلوزداد الجزائري بـ 5 نقاط، ويانج أفريكانز بـ 5 نقاط، ثم ميدياما بـ 4 نقاط.

وتأتي المصاعب التي واجهت بعثة الأهلي بدءا من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت في تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، الأمر الذي تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

وكانت الطائرة التي نقلت بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا قد تعرضت لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التي كانت مسئولو عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران قبل أن يطلب مسئولي النادي الأهلي رحلة طيران جديدة من القاهرة لنقل البعثة من مدينة أكر إلى مدينة كوماسي التي ستقام بها المباراة.

ويسعى الأهلي لإنهاء سلسلة التعادلات في دور المجموعات بالفوز على بطل غانا وحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.

على الجانب الآخر، استعد فريق ميدياما جيدا قبل لقاء الأهلي، من خلال خوض تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لاسيما بعدما رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.

وتضم قائمة الأهلي في غانا كلا من:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعلي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ورضا سليم وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هان.

خط الوسط: إمام عاشور- عمرو السولية- أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات- وسام أبوعلى- رضا سليم.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي و ميدياما الغاني في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة الأهلي وميدياما الغاني على قناة "بي إن سبورتس 6"، الناقل الحصري للبطولة الإفريقية.