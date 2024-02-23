شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الأهلي وميدياما الغانى اليوم الجمعة بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذي يجمع الاهلى مع ميدياما الغانى، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..





1_مجموعة الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.





2_مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.





3_مشوار ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا

فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخسر من الاهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد.





4_الثلاثية شعار اللقاء الوحيد بين الأهلى وميدياما

سبق للأهلي اللعب ميدياما الغانى مرة واحدة فى النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بثلاثية دون رد.





5_أرقام الأهلى أمام الأندية الغانية

تمثل مباراة الأهلى وميدياما الصدام الثامن عشر للمارد الأحمر أمام الأندية الغانية، حقق 7 انتصارات وتعادل فى 5 مواجهات، وخسر 5 مباريات.





6_الأهلى يتفوق على ميدياما الغانى فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 205 آلاف يورو.