شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشناوى ومروان عطية أبرز 10 غيابات للأهلى أمام ميدياما الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويغيب عن الاهلى أمام ميدياما الغانى الليلة 10 لاعبين هم محمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة ومروان عطية للإيقاف، ومحمود كهربا بسبب حفل زفاف شقيقته، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الأفريقي.