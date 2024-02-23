شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا والشناوى ومروان عطية أبرز 10 غيابات للأهلى أمام ميدياما الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. ويغيب عن الاهلى أمام ميدياما الغانى الليلة 10 لاعبين هم محمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة ومروان عطية للإيقاف، ومحمود كهربا بسبب حفل زفاف شقيقته، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الأفريقي.
ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.
ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.
ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.
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