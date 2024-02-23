شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يجتمع بلاعبى الزمالك فى أول مران بالجزائر استعدادا لمواجهة أبو سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأول على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل فى بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص جوميز على تحفيز اللاعبين قبل المران، وشرح المدير الفني للاعبين التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم استعدادا لمواجهة فريق أبو سليم الليبي.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لفك العضلات قبل انطلاق المران تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالزمالك.

وقاد جواو ميجيل، مدرب الأحمال فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء الفقرة الفنية.

كم حرص أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الجزائر، على مؤازرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في مرانهم الأول بمدينة عنابة،

ورافق الدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة، لاعبي القلعة البيضاء في مران اليوم لمؤازرة الفريق قبل المباراة المرتقبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.