شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على ميدياما الغانى فى القيمة التسويقية قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات في رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 32.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لميدياما الغانى 205 آلاف يورو.

وجاءت المصاعب التي واجهت بعثة الأهلي بدءا من تعطل الطائرة قبل السفر من مطار القاهرة وتسببت في تأجيل السفر لمدة ساعتين، قبل أن تتعطل الطائرة في مطار أكرا بالعاصمة الغانية، بسبب ارتطام مقدمة الطائرة مع المعدة المسئولة عن تزويدها بالوقود قبل استكمال الرحلة إلى مدينة كوماسي، وهو ما تسبب في عدم صلاحية الطائرة للطيران، قبل أن يتدخل مسئولي الأهلي والسافرة المصرية بغانا في حل الأمر وتوفير طائرة صباح أمس الخميس ونقل البعثة إلى مدينة كوماسي.

وتعرضت الطائرة التي نقلت بعثة الأهلي من القاهرة إلى غانا لظروف طائرة بعدما ارتطمت بالمعدة التي كانت مسئولو عن تزويدها بالوقود، وتسبب في صعوبة صلاحيتها للطيران قبل أن يطلب مسئولي النادي الأهلي رحلة طيران جديدة من القاهرة لنقل البعثة من مدينة أكر إلى مدينة كوماسي التي ستقام بها المباراة.

على جانب آخر، استعد فريق ميدياما جيدا قلب خوض لقاء اليوم من خلال خوض تدريبات قوية وبروح معنوية مرتفعة، لاسيما بعدما رصدت إدارة النادي مكافآت مالية مجزية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز على الأهلي وقطع خطوة مهمة نحو الصعود إلى ربع نهائي البطولة الإفريقية.