متوسطة لـ ليفربول.. نتائج قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

أسفرت نتائج قرعة الدور الـ 16 من مسابقة الدوري الأوروبي، اليوم الجمعة، عن وقوع ليفربول في مواجهة سهلة نوعا ما مع سبارتا براج التشيكي.

وتجنب كل من ميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني، المواجهات الصعبة، حيث سيلعب الأول أمام سلافيا براج، والثاني أمام قره باج الأذربيجاني.

وأوقعت القرعة مرسيليا الفرنسي في مواجهة محفوفة بالمخاطر أمام فياريال، والأمر نفسه ينطبق على وست هام يونايتد الذي يلاقي فرايبورج.

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وسيشهد الدور ثمن النهائي، قمر مرتقبة بين روما الذي أقال مؤخرا جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للفريق وبرايتون الذي يشف عليه المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي.

وجاءت قرعة الدوري الأوروبي على النحو التالي:

سبارتا براج – ليفربول

مرسيليا – فياريال

روما – برايتون

بنفيكا – رينجرز

فرايبورج – وست هام

سبورتنج لشبونة – أتالانتا

ميلان – سلافيا براج

قره باج – باير ليفركوزن