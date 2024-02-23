شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: أعلم مدى قوة وصعوبة مازيمبي وأثق فى لاعبى فريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، أنه يعلم جيدا مدى الجودة التي يتمتع بها فريق مازيمبي، قبل المباراة التي تجمع الفريقين غدا، السبت، باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أنه شاهد العديد من مباريات الفريق المنافس ويعلم كل تفاصيله ومدى قوته ولكن في المقابل هو على ثقة كبيرة من لاعبيه ويعلم مدى جودتهم وإمكانياتهم وخبراتهم وقدرتهم على تحقيق الفوز وعبور تلك المواجهة الهامة.

وأضاف يورتشيتش ، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم باستاد مازيمبي، أنه يدرك مدى قوة المنافس الذي يعتبر خصما صعبا على ملعبه ووسط جماهيره، ويدرك جيدا أن بيراميدز يحتاج للفوز وسيلعب من أجله مهما كامت الظروف، ويثق في لاعبيه وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل ذلك، ولتأمين موقف الفريق من العبور إلى الدور المقبل في دوري الأبطال.

يوتشيتش شدد على أنه ليس من السهل على أي مدرب تولي مهمة فريق قبل 10 أيام فقط من خوض مباراة كبيرة ومهمة في دوري الأبطال أمامن فريق قوي على ملعبه ووسط جماهيره، وهو وجهازه الجديد قاد بيراميدز في مباراتين بالدوري المصري، والأمر ليس سيئا والآن يعلم جيدا مدى جودة لاعبيه ويثق فيهم كثيرا، والفريق سيلعب من أجل الفوز.

وأكد المدير الفني أن بيراميدز سبق له تحقيق الفوز على مازيمبي في القاهرة بالجولة الأولى، وسيلعب هنا في الكونغو من أجل تكرار الانتصار، والفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة، وهو كمدرب سبق له اللعب في أجواء مماثلة أكثر من مرة ويدرك مدى الصعوبة ولا يجب الحديث عن أي ظروف محيطة والتركيز فقط على الفوز والثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك الهدف.