شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يحتفل بإلغاء حكم استبعاد حسام المندوه بـ"تورتة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بإلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه من منصب أمين صندوق النادى الأبيض بـ"تورتة"، وسط حضور أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

من جانبه قال حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن إلغاء حكم استبعاد الدكتور حسام المندوه من منصب أمين صندوق النادى الأبيض تاريخى، ويؤكد شرعية المجلس.

وأكد لبيب، خلال كلمته لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك بمقر النادى، أن إلغاء حكم استبعاد المندوه من أمانة الصندوق لمصلحة القلعة البيضاء، موضحاً أن هدفهم استكمال الإنجازات التي حققوها خلال الفترة الماضية.

وأضاف رئيس نادى الزمالك، "حسام المندوه سيكمل مهمته معنا مثلما كان فى السابق، وأطالب الجميع بالتكاتف لخدمة كيان نادى الزمالك الكبير".

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم 78723 / 77 التى يختصم فيها وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

وحمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا، وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.