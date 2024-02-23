شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك بالجزائر.. تدرييات إضافية لرباعى الفريق وتعليمات خاصة من جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية. وخاض رباعي الزمالك التدريبات الإضافية تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.

كما أجرى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تقسيمة فنية في وسط الملعب عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المران الجماعي اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956، استعدادا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

وحرص المدير الفني خلال التقسيمة على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي شرحها للاعبيه في محاضرة نظرية قبل انطلاق المران استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.