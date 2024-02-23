شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تؤدى صلاة الجمعة فى لوبومباشي.. وتطمئن على بوبو وحافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدت بعثة فريق نادي بيراميدز صلاة الجمعة بفندق الإقامة فى مدينة لوبومباشي على هامش تجهيزات الفريق لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

وأذن لصلاة الجمعة بصوت عذب إسلام عيسى لاعب الفريق، وألقى الخطبة وأم البعثة في صلاة الجمعة الدكتور حمادة أحمد أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ودارت الخطبة حول ليلة النصف من شعبان وفضل هذا الشهر والاستعداد لشهر رمضان المبارك، وكذلك الإخلاص في العمل والإيمان بالله وقدرته وعطائه.

واطمأنت بعثة بيراميدز على حالة الثنائي كريم حافظ ومحمد رضا بوبو، بعدما تحسنت حالتهما الصحية بعد الإصابة بنزلة برد حالت دون مشاركتهما بشكل طبيعي في التدريب الأول للفريق في الكونغو والذي أقيم بالأمس قبل مواجهة مازيمبي.

وتعرض كريم حافظ وبوبو لنزلة برد بعد وصول البعثة إلى لوبومباشي وأجرى الجهاز الطبي الإجراءات اللازمة، حيث شارك كريم حافظ في جزء بسيط من تدريب الأمس، بينما لم يتمكن بوبو من المشاركة في التدريب الأول.

واطمأن الجهاز على حالة الثنائي قبيل التدريب الأخير الذي يقام عصر اليوم باستاد مازيمبي وقدرتهما على المشاركة في التدريب بالكامل بصورة طبيعية بعد استجابتهما للعلاج.

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت على استاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.