مشوار الأهلى وميدياما الغانى فى دوري الأبطال قبل لقاء اليوم.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

فيما خاض ميدياما الغانى مباريات الدور التهميدى للبطولة وتخطى عقبة ريموستارس النيجيري ذهاباً بهدف دون رد وإياباً خسر بنفس النتيجة ليصعد للدور التالى عن طريق ركلات الترجيح 3-2 ثم واجه حوريا الغينى في دور الـ 32 للبطولة وفاز ذهاباً بثلاثية مقابل هدف وخسر إياباً بهدفين مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات وخسر من الاهلى بثلاثية دون رد فى الجولة الاولى ثم فاز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بثلاثية دون رد.