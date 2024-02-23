شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يُصعد الحارس أحمد عبد الرسول للتدريب مع الفريق الأول بالمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، وبالتنسيق مع عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادى، تصعيد أحمد عبد الرسول حارس المرمى بناشئي النادي البورسعيدي.

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز الفني للمصري بمنح الفرصة للناشئين لتعويض غيابات الفريق، خاصة أن علي ماهر قد صعد من قبل الرباعي إبراهيم ناجي وأبو الفتح أشرف، عماد عبد المعبود، محمد صالح "الزيز"، لاعبي فريق تحت 20 عامًا بالنادي والذي يقوده حمادة طلبة للتدريب مع الفريق الأول اعتباراً من اليوم الجمعة بمعسكر الفريق بالقاهرة والذي يستعد الفريق من خلاله لمباراة الفريق بالجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

جدير بالذكر أن اللاعبين ابراهيم ناجي وعماد عبد المعبود يشغلان مركز قلبي الدفاع، بينما يشغل أبو الفتح أشرف لاعب خط الوسط المدافع، فيما يشغل محمد صالح "الزيز" مركزي لاعب خط الوسط المهاجم والجناح الأيمن.

ويستعد النادي المصري لمواجهة المقاولون العرب في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وضربت الإصابات عدداً من لاعبي النادي المصري، حيث يعاني إسلام عطية من إصابة الشد في العضلة الضامة، فيما يعاني حسن علي من كدمة بالركبة، وإيزي ايميكا المصاب بتمزق في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى الحارس محمد شحاتة المصاب بشرخ فى عظام إصبع اليد.