شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج غذائي للأهلي فى غانا لمواجهة ارتفاع الحرارة والرطوبة قبل لقاء ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب علي، استشاري التغذية بالأهلي، أنه وضع برنامجا غذائيا خاصا للاعبي الفريق خلال رحلة غانا؛ لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية، خاصة أن المباراة ستقام فى الرابعة عصرا.

وأوضح استشارى التغذية أن البرنامج الغذائي يتضمن إعطاء اللاعبين الأملاح والمعادن التى تعوّض ما يفقده اللاعبون خلال التدريبات، بالإضافة إلى منحهم بعض الفيتامينات التى تعمل على زيادة المناعة وقدرة التحمل، ما يساعد على الأداء بشكل أفضل.

وأضاف استشاري التغذية أن هناك متابعة مستمرة لجميع اللاعبين بصفة يومية، خاصة فيما يتعلق بتناول الأغذية التي تساعد على تحمل الرطوبة، خاصة تلك المضادة للأكسدة التي تعمل على زيادة الأوكسجين لخلايا المخ والعضلات، مما يساهم بشكل كبير على مواجهة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية.

ويلتقي الأهلي مع فريق ميدياما الغاني، في الرابعة عصر اليوم بتوقيت غانا، السادسة بتوقيت القاهرة، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.