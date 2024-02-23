ليفربول يواجه سبارتا براغ.. تعرف على نتائج قرعة دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت نتائج القرعة عن المواجهات الآتية:

سبارتا براغ VS ليفربول.

مرسيليا VS فياريال.

روما VS برايتون.

بنفيكا VS رينجرز

فرايبورغ VS ويستهام.

سبورتينغ لشبونة VS أتلانتا.

ميلان VS سلافيا براغ.

كاراباخ VS باير ليفركوزن.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في السابع من مارس، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع في 14 من مارس.

وستقام مباراة الذهاب بين سبورتينج لشبونة وأتالانتا يوم الثلاثاء 5 مارس؛ بسبب مواجهة بنفيكا في نفس المدينة.

يشار إلى أن نادي إشبيلية هو بطل النسخة الأخيرة من الدوري الأوروبي، وهو أيضا البطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد، وليفربول، وإنتر ميلان، ويوفنتوس.