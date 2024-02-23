موعد أول مباراة لـ منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، عن موعد أول مباراة لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن الذي تولى تدريب الفراعنة خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة قد أقال فيتوريا بعد وداع بطولة كأس أمم أفريقيا من دور الـ 16، وتم تعيين حسام حسن مديراً فنياً لـ منتخب مصر في الفترة القادمة بدلاً منه.

ويبدأ حسام حسن، مشواره مع منتخب مصر في بطولة الإمارات الودية، المقرر خوضها في شهر مارس المقبل.

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ويلعب منتخب مصر ودية الإمارات بقيادة حسام حسن، خلال الفترة من 22 مارس 2024 وحتى 26 من الشهر ذاته.

ويشارك في هذه البطولة التي استضافتها دولة الإمارات، كل من مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وأعلن إبراهيم حسن خلال تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكر المصري، أن المباراة الأولى لـ منتخب مصر في ودية الإمارات، ستكون يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا.

الجدير بالذكر،أن هذه البطولة تـقام بنظام مباراتين لنصف النهائي ويلعب الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل البطولة.

بينما يلعب الخاسران مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع.