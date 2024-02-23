رابطة الأندية توضح أسباب قرار عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي

كشف عضو رابطة الأندية المحترفة المصرية، شريف صالح، عن تفاصيل العقوبة الصادرة بحق جماهير الزمالك والإسماعيلي.

وانتهت مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي، بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال صالح خلال تصريحات ببرنامج “الهدف”: “كان الهدف الأول لنا عندما تولينا المسؤولية في رابطة الأندية، هي عودة الجماهير للملاعب من جديد، دون الخروج عن السلوك القويم والأخلاق وبدون التعصب”.

وأضاف: “قررنا منذ بداية الموسم الحالي، لإصدار عقوباب للتصدي لأي خروج عن النص، حيث قررنا أن العقوبة ثم معاقبة الشخص المتسبب من الجمهور”.

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وأردف: “وإذا تكرر الأمر مرة أخرى، يكون معاقبة النادي نفسه بحرمانه من الجماهير وهذا ما حدث ضد النادي الإسماعيلي وجماهيره”.

وتابع: “لن يتم أي إصدار للعقوبات دون الرجوع إلى تقارير الحكام ومراقبي المباريات، جمهور الزمالك بالطبع صدر منه شيء وكتبه الحكم والمراقب في تقريره لذلك تم معاقبته أيضاً”.

وأتم: “نسعى دائمًا إلى أن تكون العقوبات الصادرة عادلة على جميع الفرق، ولا نحكم إلا بالذي يعرض علينا من تقرير الحكم فقط ووفقاً للائحة الموضوعة”.