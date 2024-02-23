"لا نجامل طرف على حساب آخر".. عضو رابطة الأندية يكشف سبب معاقبة جماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية المحترفة، سبب معاقبة مشجعي الزمالك، بعد مباراة الإسماعيلي.

وأعلنت رابطة الأندية عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي، إذ يخوض الإسماعيلي مباراتين دون جمهور مع غرامة قدرها 100 ألف جنيه، كما قررت إيقاف حضور 2243 مشجعا من جماهير الزمالك لمباراتين وتوقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وقال شريف صالح عبر أون تايم سبورتس 2: "معاقبة مشجعي الزمالك جاءت بناء على تقارير حكام ومراقبي المباراة، لا نجامل طرف على حساب آخر".

وعلق شريف على عقوبة الشحات: "كل طرف يتحدث من وجهة نظره ولكننا نعتمد فقط على الشريط الرسمي لكل مباراة ولا نريد فتح باب مقاطع الفيديو غير الرسمية، هدفنا دائما تطبيق العدالة".

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مباراتين وغرامة 20 ألف جنيه، بسبب سوء السلوك والاعتداء مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

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