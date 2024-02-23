تدريبات إضافية لرباعي الفريق.. تفاصيل مران الزمالك الأول في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الأول على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو بمدينة عنابة بالجزائر، استعداداً لخوض لقاء أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية.

وحفز جوميز اللاعبين قبل المران، كما شرح للاعبين التعليمات الفنية المطلوب تنفيذها في مران اليوم، وأدى لاعبو الفريق تدريبات استشفائية لفك العضلات قبل انطلاق المران، تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالزمالك.

وأدى لاعبو الزمالك فقرة تدريبية بدنية في بداية المران، كما أجرى جوميز تقسيمة فنية، عقب الانتهاء من تنفيذ بعض الجمل الفنية.

وخضع رباعي الفريق، يوسف إبراهيم أوباما وحسام عبد المجيد ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي، لتدريبات إضافية عقب نهاية المران الجماعي، تحت قيادة أندريه ستيفان بيكي المدرب العام بجهاز البرتغالي جوزيه جوميز.

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