سيد عبدالحفيظ: "التفريط في حاتم سكر لم يكن قرارا موفقًا.. وهذا رأيي في الظهور الأول للسعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على أداء عبدالله السعيد في الظهور الأول له مع الزمالك، في مباراة الإسماعيلي.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات على قناة إم بي سي مصر: "لا يمكن الحكم على عبدالله من مباراة، مازال الوقت مبكرا، لكن الزمالك شكله مختلف قليلا، كما أنني أرى أن هناك أشياء لا أعلم كيف مرت".

وأضاف: "كيف يكون أحمد فتوح موجودا 4 شهور فقط، وكيف ألعب برباعي على مستوى الدفاع، مع ضغط المباريات والمباريات الإفريقية، سيكون الأمر صعبا".

واختتم: "أرى أن التفريط في حاتم سكر لم يكن قرارا موقفا، لاعب صغير الكرة التي يلعبها جيدة، يوجد تطور في أدائه، لديه جرأة، لا يأخذ مكان في القائمة وعقده صغير، أين الفائدة في رحيله؟، كان يمكن أن يكون موجودا حتى لو سيلعب فتوح كل المباريات، لكنه كان يمكن أن يتحمله في أوقات أخرى".

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