شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه نيوزيلندا 22 مارس بالإمارات فى دورة ودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول، أن المنتخب سيخوض أولى ودياته يوم 22 مارس أمام نيوزيلندا فى الدورة الودية التي تستضيفها دولة الإمارات بمشاركة منتخبي كرواتيا وتونس.

وأضاف إبراهيم حسن، أنه جار التنسيق لمعسكر المنتخب المقبل فى مارس ومواعيد السفر إلى الإمارات، مؤكدا أن لوائح البطولة تنص على مواجهة الفائز من كل مباراة واللعب على تحديد المركزين الأول والثاني يوم 26، بينما يلعب الخاسران يوم 25 في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع.

وتقام الدورة فى الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل فى دبى، بمشاركة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا بجانب مصر.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على إعلان قائمة اللاعبين المحترفين لمعسكر الفراعنة المقبل يوم 3 مارس استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي: طارق سليمان مدربا عاما، محمد عبد الواحد مدربا، سعفان الصغير مدرب حراس، مانويل باريونوفو مدرب أحمال “برازيلي ”، ووليد بدر مديرا إداريا، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري .

وحدد اتحاد الكرة، مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، موعد معسكر الفراعنة المقبل، استعدادًا للمشاركة فى دورة الإمارات الودية، والتى ستقام فى شهر مارس المقبل.

واتفق اتحاد الكرة مع حسام حسن على انطلاق معسكر الفراعنة 12 مارس المقبل، خلال الجلسة التى جمعتهما، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس، وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن.

وعقد اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا تنسيقيا، قبل أيام، مع إبراهيم حسن مدير المنتخب، وتطرق الاجتماع إلى الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس وتأكيد اتحاد الكرة على توفير جميع متطلبات المنتخب الأول بقيادة حسام حسن