شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد علي: فينجادا سبب منع كاف من إقامة رخص التدريب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال محمد على، مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للجبلاية سبب منع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مصر من إقامة دبلومات رخص المدربين خلال الفترة الماضية، لعدم استيفاء الشروط وقت توليه المهمة بعد تعيينه من قبل أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة شئون الكرة المصرية.

وقال جمال محمد علي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي، "سبب حرمان مصر من تنظيم الدورات التدريبية لمدة 7 سنوات هو عدم استيفاء الشروط الخاصة بها وتقديمها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من قبل مسئولي الجبلاية قبل قدومنا".

وأضاف مدير إدارة المدربين بالجبلاية، "عندما توليت المهمة تواصلت مع كاف لعودة إقامة رخص المدربين فى مصر، وأبلغوني وقتها بأن هناك 8 اشتراطات لا بد من استيفائها أولا، وطلبت وقتها من الكاف إطلاعي على الاستراتيجية المقدمة من قبل نيلوا فينجادا لهم، لكني لم أجدها، وأبلغوني أنها لم تقدم من الأساس".

وتابع محمد علي، "ليس هناك أى تدخل أو تحايل على الكاف من أجل إقامة الرخص التدريبية في مصر، وكل الأمور الإدارية تحولت خلال الفترة الأخيرة إلكترونية، ويجب أولا تلبية المتطلبات ثم مراجعتها من قبل كاف، وبعد ذلك يتيح الاتحاد الإفريقي التسجيل الإلكتروني من خلال السيستم".