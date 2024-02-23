شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام محمد طارق لاعب المقاولون العرب لمنتخب مصر للناشئين 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب محمد طارق للانضمام لأولى تجمعات معسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2024 بالمغرب٠

ورحب يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة، ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الأحد 25 فبراير الي الثلاثاء 5 مارس 2024 .

من ناحية أخرى، في إطار التعاون بين نادى المقاولون العرب، والاتحاد المصري لألعاب القوي، استضاف النادي الدكتور سيف الله شاهين، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، لمناقشة والاتفاق على إقامة ملاعب ترتان حول ملعب كرة القدم بالاستاد، ليشمل جميع أنشطة ألعاب الميدان والمضمار.

وتم عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد، بحضور كل من جلال فراج المدير التنفيذي للنادى، وعلى العسال المشرف العام، والمهندس محمد عبدالسميع مدير الإدارة الهندسية، والدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضي بالنادي، وذلك لوضع الخطوط العريضة نحو إنشاء الملاعب وتكوين فرق، مع استضافة بطولات الإتحاد داخل النادي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة النادي المصري يوم الاثنين المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في اللقاء الماضي أمام مودرن فيوتشر بهدفين لمثلهما في لقاء الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري.