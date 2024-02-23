شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يتأهل لدور الـ64 التمهيدى بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، لدور الـ64 التمهيدي ببطولة كأس العالم والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتمكن طلبة من تحقيق الفوز على نظيره بطل بريطانيا "جوي دوناجوي" بنتيجة 15-8 في دور الـ128 ليواصل مشواره بالبطولة.

ومن المنتظر أن يواجه طلبة، بعد قليل، بطل الولايات المتحدة "تشارلز أورسلير" في دور الـ64 التمهيدي.

وكان طلبة قد تأهل لدور الـ128 عقب تحقيق الفوز في أربع مباريات من أصل 6 لقاءات بدور المجموعات صباح اليوم.

يذكر أن محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني قد تأهل للعب في الدور الرئيسي مباشرةً لاحتلاله المركز الثالث في تصنيف البطولة حيث يتأهل أول ١٦ لاعب في تصنيف البطولة مباشرةً لدور ال 64 الرئيسي.

وافتتحت البطولة أمس بالأدوار التمهيدية لفردي السيدات فيما تستكمل الادوار الرئيسية والنهائية غداً السبت.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة ، والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته في التنظيم المصري المميز.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية حيث يرأس البطولة أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري