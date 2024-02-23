شكرا لقرائتكم خبر عن غياب 10 عن الزمالك أمام أبو سليم فى الكونفدرالية.. أبرزهم السعيد وماهر والونش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع أبو سليم الليبي فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الأحد المقبل، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة مساء أمس الخميس، وكان فى استقبالها فور الوصول وفد من نادى أبو سليم الليبى، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك والذى سبق البعثة للاطمئنان على الترتيب الخاصة بإقامة الفريق خلال المباراة.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي، وأحمد فتوح وزياد كمال.

وجاء سبب غياب اللاعبين كالتالى...

السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر للمشاركة مع أنديتهم السابقة فى النسخة الحالية بالبطولات القارية.

الونش وعبد الشافى للإصابة بالرباط الصليبى.

إبراهيما نداى للإصابة بمزق فى العضلة الضامة.

فتوح وزياد كمال للإصابة بمزق فى الخلفية.

مصطفى الزنارى للإصابة بشد فى الخلفية.

محمود علاء لأسباب فنية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.