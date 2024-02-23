منهم كهربا ومروان عطية.. 10 غيابات للأهلي أمام ميدياما اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يحل الأهلي ضيفًا على ميدياما الغاني، في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب TNA بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويغيب عن الاهلى أمام ميدياما الغانى الليلة 10 لاعبين هم محمد الشناوي ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح واليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر للإصابة ومروان عطية للإيقاف، ومحمود كهربا بسبب حفل زفاف شقيقته، بجانب غياب محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد بسبب عدم القيد الأفريقي.

وتعادل الأهلى سلبيا مع شباب بلوزداد فى المباراة التى جمعتهما الجمعة الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة، بينما خسر ميدياما في نفس الجولة من يانج أفريكانز التنزاني (3-0).

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الوصيف، بينما يمتلك ميدياما الغاني 4 نقاط يتذيل بها الترتيب

تشكيل الأهلي المصري المتوقع لمباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا 2023-24

مصطفى شوبير

محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول

عمرو السولية - أكرم توفيق - إمام عاشور

حسين الشحات - أنطوني موديست - بيرسي تاو

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تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، وسوف يتم نقل مباراة ميدياما الغاني والأهلي المصري، عبر قناة Bein Sports HD 6.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي المصري وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا 2023-24 للمعلق علي محمد علي.