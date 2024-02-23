شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مباراة جمعت الأهلى مع أندية غانا قبل مواجهة ميدياما الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع ميدياما الغانى ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وتمثل مباراة الأهلى وميدياما الصدام الثامن عشر للمارد الأحمر أمام الأندية الغانية، بعدما لعب ضدها 17 مباراة، حقق 7 انتصارات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 5 مباريات.

من جهته عكف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تجهيز لاعبيه نفسيا استعدادا لخوض مباراته ضد ميدياما الغاني، لإبعاد اللاعبين عن حالة التشتت التى انتابتهم بعد أزمة تعطل الطائرة، والاضطرار للإقامة في مدينة أكرا الغانية، والتي تبعد مسافة 250 كم عن مدينة كوماسي، التي تستضيف المباراة.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية والخططية على هامش التدريبات الماضية من أجل تطبيقها في مباراة اليوم المُرتقبة التي يأمل الأهلي في الفوز بها من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية ، ويرغب المارد الأحمر في إنهاء سلسلة التعادلات في دور المجموعات بالفوز على بطل غانا وحسم التأهل بنسبة كبيرة قبل الجولة الأخيرة أمام يانج أفريكانز التنزاني بالقاهرة.

وعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق يتحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة كما سيقوم بشرح أدوار كل لاعب بالفريق في مباراة اليوم بعدما شاهد المدير الفني ومعاونيه ملخص لبعض مباريات الفريق الغاني التي خاضها الفترة الماضية في بطولة الدوري الغاني وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.



