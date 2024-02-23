شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن طلبة يتأهل لدور الـ64 الرئيسي ويلحق بحمزة بكأس العالم لسلاح الشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل عبد الرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، لدور الـ64 الرئيسي ببطولة كأس العالم والمقامة على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتمكن طلبة من تحقيق الفوز على بطل بطل الولايات المتحدة "تشارلس أورسلير" في دور الـ64 التمهيدى بنتيجة 15-9 ليتأهل بذلك لدور الـ64 الرئيسي.

وكان طلبة قد حقق الفوز على بطل بريطانيا "جوي دوناجوي" بنتيجة 15-8 في دور الـ128 وذلك بعد أن تأهل البطل المصري من دور المجموعات وتحقيق الفوز فى أربع مباريات من أصل 6 لقاءات صباح اليوم.

يذكر أن محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني قد تأهل للعب في الدور الرئيسي مباشرةً لاحتلاله المركز الثالث فى تصنيف البطولة، حيث يتأهل أول 16 لاعبا فى تصنيف البطولة مباشرةً لدور الـ64 الرئيسي.

وافتتحت البطولة أمس بالأدوار التمهيدية لفردى السيدات، فيما تستكمل الأدوار الرئيسية والنهائية غداً السبت.

وتقام البطولة بمشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول المشاركة في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

يذكر أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للمرة السابعة على التوالي مما يؤكد على علاقة مصر القوية بالاتحاد الدولي للعبة وثقته فى التنظيم المصري المميز.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد، خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية، حيث يرأس البطولة أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.