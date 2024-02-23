شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الأهلى للتأهل فى دوري الأبطال قبل مواجهة ميدياما الغانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات فى رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي. ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر الأهلي قائمة أكثر الأندية تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

الأهلي تتبقى له مباراتان فى مرحلة المجموعات، الأولى أمام ميدياما الغاني خارج ملعبه، والثانية بالقاهرة مع يانج أفريكانز التنزاني.

انتصار الأهلي على ميدياما ويانج أفريكانز يضمن له التأهل بطبيعة الحال من مجموعته فى دوري أبطال أفريقيا متصدرًا، دون النظر لباقى النتائج.

ويكفي المارد الأحمر الفوز فى مباراة واحدة فقط من أجل التأهل رسميًا إلى ربع النهائي القاري،ليرفع رصيده وقتها إلى النقطة 9 ويضمن العبور.

أما التعادل فى المباراتين أمام ميدياما ويانج أفريكانز فيكفي الأهلي للتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يرتفع رصيده وقتها للنقطة 8، ولكن بشرط عدم خسارة الفريق الجزائرى أمام بطلى تنزانيا وغانا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-2013 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.