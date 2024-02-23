اخبار الرياضه

بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبى.. صور

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم تدريباته فى الكونغو استعدادًا لمواجهة مازيمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته عصر اليوم فى الكونغو استعدادا لمواجهة مضيفه مازيمبي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

 

ويحل بيراميدز ضيفا على مازيمبي غدا السبت باستاد مازيمبي بمدينة لوبومباشي الكونغولية في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

وأقيم المران على استاد مازيمبي والذي تقام عليه المباراة واستمر لأكثر من ساعة، وتم فتحه لمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام طبقا للائحة الكاف.

 

واشتمل المران على وحدات بدنية وخططية وتدريبات تخصصية لبعض اللاعبين والتركبز على الكرات العريضة، وأظهر جميع اللاعبين حماسا كبيرا للمشاركة في اللقاء.

 

وشهد التدريب مشاركة الثنائي محمد رضا بوبو وكريم حافظ بشكل طبيعي في المران كاملا بعد تعافيهما من نزلة البرد التي منعتهما من التدريب الأول في الكونغو بالأمس.

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements