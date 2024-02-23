شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية حمراء شعار المواجهة الوحيدة للأهلى أمام ميدياما قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع ميدياما الغاني فى السادسة مساء اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة قوية وصعبة على الفريق الأحمر الذي واجه صعوبات في رحلة السفر من القاهرة إلى كوماسي.

سبق للأهلي اللعب ميدياما الغانى مرة واحدة فى النسخة الحالية لدوري أبطال أفريقيا، وفاز الأحمر بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم تعادل سلبياً أمام شباب بلوزداد بالجزائر.

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.