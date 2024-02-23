شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم حاتم وضحى هاني يصعدان لنصف نهائي بطولة أوغندا الدولية للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الثنائي أدهم حاتم وضحى هاني لاعبا المنتخب الوطني للريشة الطائرة في الصعود لنصف نهائي بطولة أوغندا الدولية، والمقامة خلال الفترة من 21 وحتى 25 فبراير الجاري.

وتأهل ثنائي الفراعنة في منافسات الزوجي المختلط عقب فوزهم على الزوجي الأوغندي بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-9، 21-15".

ومن المقرر أن يلتقي االزوجي المصري في نصف النهائي المقرر إقامته غدا مع زوجي من أستراليا.

وتشارك مصر في البطولة الدولية بقائمة مكونة من 5 لاعبين وهم: "أدهم حاتم - ضحى هاني - نور أحمد يسري - هادية أحمد الجندي - لوجين وصفي".

ويتنافس الثلاثي "أدهم حاتم وضحى هاني ونور يسري" على تذكرة الصعود للأولمبياد، فيما تشارك هادية الجندي ولوجين وصفي لإكتساب الخبرات والمنافسة على نقاط البطولة الدولية.

وكان أدهم حاتم قد حصد برونزية فردي الرجال ببطولة أفريقيا التي استضافتها مصر خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، كما حصل رفقة زميلته ضحى هاني على فضية الزوجي المختلط في نفس البطولة القارية.

وتعد بطولة أوغندا الدولية من أواخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة حيث يتبقى للاعبين المتنافسين على تذكرة الأولمبياد المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية القادمة المقرر إقامتها الشهر المقبل بالعاصمة الغانية "أكرا".