بترو أتلتيكو يتعادل مع الهلال السوداني ويتأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق بيترو أتليتكو الأنجولي في حسم التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في دور المجموعات.

ولاقي فريق الهلال السوداني نظيره بترو اتليتكو مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الهلال واتليتكو مدريد بنتيجة التعادل السلبي، ليحسم الفريق الأنجولي تأهله لدور الثمانية.

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ويتصدر فريق بترو اتلتيكو الانجولي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، جمعها من خوض 5 مباريات، حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاثة، وسجل ثلاثة أهداف ولم يستقبل أي هدف.

بينما يحتل فريق الهلال السوداني المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، جمعها من خوض 5 مباريات فاز في واحدة وتعادل في اثنين، وخسر مواجهتين، وسجل 4 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.