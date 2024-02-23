الاهلي يضمن التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوز صعب على ميدياما

ضمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تأهله لدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه الصعب على ميدياما الغاني في دور المجموعات.

اصطدم فريق الاهلي مع ميدياما، مساء يوم الجمعة في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2023-2024.

وخطف الاهلي الفوز، من ميدياما بهدف دون رد، في اللقاء الناري الذي أقيم بينهما على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي بدولة غانا.

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وسجل حسين الشحات هدف الاهلي في هذا اللقاء بالدقيقة 48 من عمر هذا اللقاء، ليمنح الأحمر ثلاث نقاط هامة في مشواره ببطولة دوري الأبطال.

ويعد هذا الهدف الأول لـ حسين الشحات مع الاهـلي في دوري أبطال أفريقيا خارج مصر، منذ انتقاله للقلعة الحمراء عام 2019.

وبهذا الفوز، تصدر الاهلـي ترتيب المجموعة الخامسة في دوري الأبطال، برصيد 9 نقاط جمعهم من 5 مباريات، بينما تجمد ميدياما في القاع بـ 4.

ترتيب مجموعة الاهلي في دوري أبطال إفريقيا

1- الاهلي: 9 نقاط من 5 لقاءات.

2- شباب بلوزداد الجزائري: 5.

3- يانج أفريكانز التنزاني: 5.

4- ميدياما الغاني: 4.