موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره ميدياما الغاني.

وفاز فريق الاهلي على نظيره ميدياما الغاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد.

وسجل فريق الاهلي في شباك ميدياما الغاني النجم حسين الشحات من صناعة الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 48.

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موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على ميدياما

وسيلاقي فريق الاهلي في مباراته القادمة نظيره يانج أفريكانز التنزاني في الجولة السادسة والختامية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وستقام مباراة الاهلي ضد نظيره يانج أفريكانز يوم الجمعة الموافق 1 مارس، في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، 7 مساء بتوقيت السعودية.

ويتصدر فريق الاهلي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويتواجد فريق يانج أفريكانز في المرتبة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما يتواجد فريق ميدياما الغاني في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.