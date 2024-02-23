شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو علي يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل وسام أبو علي لاعب الأهلي ظهوره الأول مع الفريق الأحمر خلال مشاركته بديلا في في الدقيقة 67 لمباراة ميدياما الغاني والتي تجمعهما حاليا على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك وسام أبو علي بدلا من أنتوني موديست فى الشوط الثاني من مباراة ميدياما في أول ظهور رسمي مع بطل أفريقيا..

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد علي على دكة بدلاء الأهلي خلال مباراته ضد ميدياما كلا من حمزة علاء - رامي ربيعة - أكرم توفيق - رضا سليم - - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - وسام أبو علي.

وجاء تشكيل ميدياما كالتالي:

حراسة المرمى: فيليكس كيي

الدفاع: كامراديني مامودو - كوبينا أمواه - بابا عبد الله موسى - حميدو عبد الفتاو

الوسط: جان فيتال أوريجا - مانويل مانتي - نانا كوفي بابل

الهجوم: ديريك فوردجور - دانيال لوموتي - بيرناردينيو تيتيه.