شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة والتأشيرات سر غياب أجانب مودرن فيوتشر عن رحلة جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب اللاعبون الأجانب عن بعثة فريق مودرن فيوتشر الموجودة حاليا فى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة سوبر سبورت الأحد المقبل، فى الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة وجنوب أفريقيا، على استاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان الجنوب أفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكشف مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر أن دولة جنوب أفريقيا ترفض منح التأشيرات لبعض جنسيات الدول الأخرى والإقامة، ما أدى لعدم تمكن الجهاز الفنى من اصطحاب اللاعبين الأجانب خلال الرحلة.

ويضم فريق مودرن فيوتشر 6 لاعبين أجانب وهم الكاميرونى جوناثان والمغربى عبد الكبير الوادى والنيجيرى بابا توندي بيلو والجامبى كاجالي دراميه والكاميرونى أرنولد إيبا والبنينى حساني إيموران.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق الفوز على سوبر سبورت الجنوب افريقي والهلال الليبي في أول جولتين، ثم خسر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالجزائر في الجولة الثالثة وحقق التعادل مع نفس الفريق في مصر بالجولة الرابعة.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر الترتيب الثاني برصيد 7 نقاط بالمجموعة الأولى التي تضم إتحاد العاصمة الجزائري صاحب المركز الأول برصيد 10 نقاط، وسوبر سبورت الجنوب افريقي صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط والهلال الليبي والذي يحتل المركز الرابع بنفس عدد النقاط.

وضمت بعثة فريق مودرن فيوتشر 22 لاعباً وهم:حراسة المرمى: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، خط الدفاع: خالد رضا، علي الفيل، محمود رزق، محمد ربيعة، باسم علي، طارق طه، خط الوسط: غنام محمد، محمد نصير، محمد صادق، احمد خالد كباكا، عبد الله محمد، محمد فاروق، هشام عادل، محمد محمود، علي زعزع، عمر وائل، خط الهجوم: محمد زعلوك، علي ياسر، أحمد عاطف.