شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 1 - 0 ميدياما الغاني.. ونزول وسام وأكرم وربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الأهلي يحافظ على تقدمه أمام ميدياما الغاني بهدف نظيف بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت بداية المباراة متوسطة، وكان صاحب الأرض الأنشط على المرمى وحاول فتح ثغرة من الجبهة اليمنى للأهلي ولكن يقظة محمد هاني وياسر إبراهيم حرمتهم من تهديد مرمى مصطفى شوبير، وهدد بيرناردينيو تيتيه لاعب ميدياما مرمى الأهلي في الدقيقة 11 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بيسراه ولكن حولها شوبير إلى ركنية.

فيما أهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعد استلام الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسددها ولكن مرت أعلى العارضة، فيما تصدى شوبير لفرصة خطيرة من ميدياما في الدقيقة 16.

وسدد لاعب ميدياما تصويبة من خارج منطقة الجزاء مباشرة تجاه مرمى الأهلي ولكن تألق شوبير وحولها إلى ركنية، وسدد موديست تصويبة في الدقيقة 38 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ميدياما، واستمرت النتيجة بدون أهداف حتى نهاية الشوط الأول.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 48 من تصويبة بيسراه لمست يد حارس الفريق الغاني واستكملت طريقها إلى المرمى، بعد استلامه تمريرة سحرية من أنتوني موديست، وتصدى شوبير لتصويبة خطيرة من فوردجور لاعب ميدياما، فيما أهدر إمام عاشور فرصة خطيرة بعد استلام تمريرة حسين الشحات وسددها بغرابة أعلى العارضة.

​وشارك وسام أبو علي بدلا من أنتوني موديست في الدقيقة 67 من عمر مباراة ميدياما في أول ظهور رسمي مع بطل إفريقيا، كما شارك رامي ربيعة بدلا من كريم نيدفيد، وتعرض ياسر إبراهيم لشد عضلي في الدقيقة 72 وخرج على النقالة، وشارك أكرم توفيق بدلا منه في الدقيقة 74.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

تواجد علي على دكة بدلاء الأهلي خلال مباراته ضد ميدياما كلا من حمزة علاء - رامي ربيعة - أكرم توفيق - رضا سليم - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - وسام أبو علي.

وجاء تشكيل ميدياما كالتالي:

حراسة المرمى: فيليكس كيي

الدفاع: كامراديني مامودو - كوبينا أمواه - بابا عبد الله موسى - حميدو عبد الفتاو

الوسط: جان فيتال أوريجا - مانويل مانتي - نانا كوفي بابل

الهجوم: ديريك فوردجور - دانيال لوموتي - بيرناردينيو تيتيه.