شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: حاربنا لعبور "ميدياما".. ونحن أول فريق مصري يفوز في غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن سعادته بفوز فريقه على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قال في تصريحات تليفزيونية: "نحن سعيدون بالفوز على ميدياما لانها صعبة ومعقدة وحاولنا تحفيز اللاعبين بين الشوطين بسبب صعوبة الطقس".

تابع: "رغم ذلك حاربنا خلال اللقاء ونحن في الخروج بالثلاث نقاط من اللقاء، ونحن أول فريق مصري يفوز خارج الديار في غانا".

وحقق فريق الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الإفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.