شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة الأهلى بعد الفوز على ميدياما والابتعاد بالصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الأهلي على ميدياما الغاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على ملعب بابا يارا بمدينة كوماسي الغانية، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليصل الفريق الأحمر إلى النقطة التاسعة في صدارة مجموعته.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بينما توقف رصيد ميدياما عند 4 نقاط في المركز الرابع، ليضع الفريق الأحمر قدما في ربع نهائي البطولة الأفريقية ويحتاج نقطة وحيدة من مباراة يانج أفريكانز لضمان الصعود إلى دور الثمانية.

وجاءت ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

الأهلي 9 نقاط

شباب بلوزداد 5 نقاط

يانج أفريكانز 5 نقاط

ميدياما 4 نقاط

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول

الوسط: كريم نيدفيد وإمام عاشور وعمرو السولية

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على دكة بدلاء الأهلي خلال مباراته ضد ميدياما كل من: حمزة علاء - رامي ربيعة - أكرم توفيق - رضا سليم - محمد مجدي "أفشة" - كريم فؤاد - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - وسام أبو علي.

وجاء تشكيل ميدياما كالتالي:

حراسة المرمى: فيليكس كيي

الدفاع: كامراديني مامودو - كوبينا أمواه - بابا عبد الله موسى - حميدو عبد الفتاو

الوسط: جان فيتال أوريجا - مانويل مانتي - نانا كوفي بابل

الهجوم: ديريك فوردجور - دانيال لوموتي - بيرناردينيو تيتيه.